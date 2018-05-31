Москва, 31 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Обвинения в адрес российского руководства, что оно якобы хочет восстановить Советский Союз и прибрать к рукам Польшу, смешны и абсурдны, заявил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Борис Валледжо. Атлант (фрагмент)

"Я за Советский Союз, я от него никогда не отрекался, это моя Родина, это иное существование Российской империи, большой России. Но сейчас совершенно точно российское руководство, по крайней мере в лице Путина, в лице Лаврова… прекрасно понимают, что нет нужды, тем более это опасно — брать опять на себя бремя господства над половиной мира или над половиной Европы, это просто не нужно… и особенно опасно брать в союзники те страны, которые являются провокаторами», — заявил Третьяков.

Напомним, что на Западе очень распространена пропагандистская версия о том, что все действия современной России, направленные на защиту внешнеполитических интересов страны, вызваны так называемыми имперскими «фантомными болями» и жаждой возврата влияния времен СССР.

Однако, эксперты, занимающиеся объективной аналитикой процессов, происходящих в постсоветской России, указывают на противоречие между желанием нынешней власти встроиться в Запад и её же нежеланием ради этого жертвовать территориальной целостностью и суверенитетом страны.