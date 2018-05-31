Оренбург, 31 мая, 2018, 09:10 — ИА Регнум. По данным ведомства, до открытия загородных детских лагерей проверке подвергли 1 084(97%) объекта летнего отдыха и оздоровления детей. Продолжают проверять четыре лагеря и один санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия. Триучреждения, внесённых в региональный реестр объектов летнего отдыха и оздоровления детей, деятельность осуществлять не будут.

Цитата из х∕ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Инфекция в детском лагере

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, первая смена начнёт работать в лагерях с 1 июня. В 2018 году планируется к работе 1130 детских лагерей различных типов для оздоровления более 115 тыс. детей. Выявлено более 260 нарушений требований санитарного законодательства, которые в настоящее время устранены. Составлено 177 протоколов об административных правонарушениях.

По данным минсоцразвития Оренбуржья, из различных источников на проведение кампании будет направлено более 880 млн рублей, что соответствует уровню 2017 года. Ранее, 28 мая, на заседании областного правительства губернатор Юрий Берг подчеркнул, что главы муниципальных образований должны обеспечить личный контроль за работой каждого лагеря, расположенного на их территории, причём независимо от формы собственности, и принять все меры по недопущению чрезвычайных ситуаций в ходе отдыха и оздоровления детей.