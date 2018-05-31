Вашингтон, 31 мая, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Сверхманевренный многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57 в ближайшем будущем не сможет заменить Су-35 поколения «4++», считают эксперты американского издания The National Interest.

Mil.ru Истребитель Су-35

В статье отмечается, что Су-35 является «самым мощным» российским истребителем, который разработан не только для действий в воздухе, но и может наносить удары по наземным целям. При этом в Су-57 эксперты увидели заметные улучшения только в планере, повышающем скрытность истребителя, а само воздушное судно очень похоже на своего предшественника.

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Кроме того, отмечает издание, Су-57 имеет радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка», которая аналогична оборудованию Су-35.

Напомним, Су-57 — новейшие российские истребители пятого поколения, выпускаемые под заводским индексом Т-50. Разработка ведется в России с начала 2000-х годов. Летом 2017 года стартовала программа испытаний систем вооружения Су-57.

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