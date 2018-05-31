Киев, 31 мая, 2018, 09:00 — ИА Регнум. «Воскрешение» российского журналиста Аркадия Бабченко — это день рождения всей украинской нации, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщают 31 мая «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Порошенко оценил инсценировку смерти журналиста очень высоко и назвал ее «днем рождения Украины, днем рождения всей нации». Президент Украины также добавил, что, устроив шоу из смерти журналиста, украинская нация «чрезвычайно классно сдала экзамен на государственность».

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Напомним, многие международные организации и страны осудили постановочную смерть Бабченко: ОБСЕ, «Репортеры без границ», Россия, Литва, Бельгия, Комитет защиты журналистов и другие. Эксперты высказывают мнение, что после инсценировки доверие к украинской власти и спецслужбам значительно снизится.