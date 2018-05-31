Тель-Авив, Израиль, 31 мая, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли 29 и 30 мая самую мощную за последние годы серию ударов по десяткам целей в секторе Газа в ответ на ракетные и миномётные обстрелы боевиков движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает 30 мая агентство Israel National News.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Со вчерашнего дня Армия обороны Израиля решительно отвечала на удары из сектора Газа. Атаковав десятки террористических целей, мы нанесли самый мощный удар за многие годы», — цитирует издание его слова.

Он также подчеркнул, что не вправе разглашать планы военных, однако уверил, что на всякое действие противников Израиля они получат немедленный военный ответ.

Напомним, ранее пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила о том, что в ответ на ракетные обстрелы еврейского государства израильскими военными были поражены 65 целей в секторе Газа. Этими объектами были тайники с беспилотниками, цеха по производству ракет, тренировочные лагеря и другие части военной инфраструктуры боевиков.

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