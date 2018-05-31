Вашингтон, 31 мая, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter анонсировал выпуск в ближайшее время книги юриста телеканала Fox News Грегга Джарретта.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Книга «Обман насчет России: незаконная схема, чтобы оправдать Хиллари Клинтон и подставить Дональда Трампа» авторства Грегга Джарретта, которая в скором времени будет выпущена (через пять недель), похожа на настоящий большой хит, — написал глава Белого дома. — Фальшивая охота на ведьм будет представлена на обозрение всего мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит расследование о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы-2016, а также пытается доказать связи главы Белого дома Дональда Трампа с Россией.

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