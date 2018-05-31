Киев, 31 мая, 2018, 08:50 — ИА Регнум. На прошлой неделе на Украине заболели корью 1,334 тыс. человек, сообщает 30 мая пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ребенок, заболевший корью

Согласно сообщению, среди заболевших было 812 детей. Всего с начала года корью заболели 18,144 тыс. человек, из которых 10,766 тыс. детей. От болезни умерло девять жителей, из них шестеро детей. Отмечается, что больше всего людей болели о Львовской и Закарпатской областях. Таким образом, на Украине продолжается вспышка кори.

Читайте также: На Украине продолжается вспышка кори — Минздрав

Напомним, Минздрав Украины утверждает, что вакцина от кори есть во всех регионах, однако ранее ряд областей заявлял о перебоях с поставками прививок.