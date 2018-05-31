Абакан, 31 мая, 2018, 08:49 — ИА Регнум. В Хакасии особый противопожарный режим, действующий с 11 мая, продлили до 17 июня 2018 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 31 мая, сообщили в республиканском правительстве.

skeeze Лесной пожар

Как уточнили в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии, такое решение было принято в связи с сохранением повышенной пожарной опасности на территории региона — число палов травы и степных пожаров растёт.

На период действия особого противопожарного режима запрещается разводить костры, сжигать мусор на территории населённых пунктов и организаций, проводить пожароопасные работы в зонах рек и озёр, на территориях сельских поселений и так далее. Также ограничивается посещение лесов для населения.

Нарушителям грозят штрафы: гражданам — от 2 до 4 тысяч рублей; должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей; юридическим лицам — от 400 до 500 тысяч рублей.

Добавим, с начала лесопожарного периода в Хакасии ликвидированы четыре лесных пожара, 36 степных пожаров и 71 пал травы. Специалисты регионального управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности оценивают обстановку как стабильную.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Хакасия серьёзно пострадала от лесных пожаров в апреле 2015 года. Тогда без жилья остались 6,5 тыс. человек, погибли 32 человека. Для погорельцев построили более 1200 домов, школы, амбулаторию, библиотеку, ФАПы. Сумма компенсаций из федерального бюджета пострадавшим семьям превысила 500 млн рублей.

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