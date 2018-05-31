Ростов-на-Дону, 31 мая, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Качество выполненных работ по благоустройству Большой Садовой в Ростове-на-Дону оставляет желать лучшего. К такому выводу пришли представители Общероссийского народного фронта, которые провели рейд по центральной улице города-миллионника. Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта поделился неутешительным результатом инспекции на своей странице в социальной сети Facebook.

Потрескавшаяся плитка на главной улице Ростова-на-Дону Скриншот со страницы Антона Гетты в Facebook

«Чтобы горожане могли наслаждаться прогулками по городу, на благоустройство улицы было выделено почти 150 млн рублей. Деньги освоили, как говорится, так, что люди через раз спотыкаются о разрушающуюся плитку. Работы завершены с нарушением сроков, качество оставляет желать лучшего. Плитка уложена неравномерно, стыки находятся на разной высоте, она уже разрушается, лопается пополам, проваливается. Есть претензии и к основанию, на которое она уложена», — отметил «фронтовик».

По его словам, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями также вызывает вопросы. В частности, тактильная плитка в некоторых местах уложена вовсе не в сторону пешеходных переходов, а по какому-то неизвестному принципу.

«Все вопросы направим в правоохранительные органы, а также привлечем независимых экспертов к проверке качества материалов и проектирования. Бюджетные средства на улучшение комфортной среды для граждан необходимо тратить эффективно, а не просто «осваивать». Очень часто люди со всей страны рассказывают о том, что с приходом нового руководства в городах первым делом начинается замена плитки. А при проверке выявляются факты аффилированности подрядчика и чиновника», — подчеркнул Антон Гетта.

Депутат Госдумы также напомнил о поручении президента России Владимира Путина, в котором говорится о пристальном внимании благоустройству городов.

«В связи с этим необходим пристальный общественный контроль. Нельзя допустить, чтобы миллиарды рублей превратились в разломанные тротуары», — заключил координатор проекта ОНФ «За честные закупки».