Астана, 31 мая, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Законопроект о Совете безопасности Казахстана, согласно которому за действующим президентом государства Нурсултаном Назарбаевым закрепляется право пожизненно возглавлять Совбез был одобрен сенатом парламента страны. Об этом сообщает 31 мая телеканал «РЕН-ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Глава Минюста республики Марат Бекетаев ранее заявлял, что закрепление пожизненного права Назарбаева возглавлять Совбез следует из проведенной в стране конституционной реформы. По мнению министра юстиции Казахстана, это будет способствовать укреплению стабильности государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая законопроект «О совете безопасности Республики Казахстан» одобрили депутаты Мажилис (нижней палаты) парламента Казахстана. В профильном комитете парламента подчеркнули, что Совбез республики координирует проведение единой государственной политики в сфере нацбезопасности и обороноспособности.

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