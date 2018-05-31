Москва, 31 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Банк России с 30 мая начал процедуру реорганизации коммерческого банка ООО «Еврокапитал-Альянс» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский). Реорганизация банка будет осуществляться в форме присоединения к нему АО «К2 Банк», сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

ЦБ РФ начал процедуру объединения в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности».

ООО «КБ «Еврокапитал-Альянс» было образовано в июле 2015 года в результате присоединения ярославского банка «Еврокапитал-Альянс» к дагестанскому банку «Уздан». Основным направлением деятельности банка являлось обслуживание и кредитование корпоративных клиентов. АО «К2 Банк» — небольшой по размеру активов региональный банк c головным офисом в Карачаево-Черкесии.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 30 мая 2018 года Банк России начал процедуру реорганизации ещё двух кредитных организаций. Реорганизация национального банка «Траст» и «Рост Банка» будет осуществляться в форме присоединения.

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