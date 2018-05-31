Донецк, 31 мая, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Патруль миссии ОБСЕ в районе села Петровское попал под обстрел украинских силовиков. Об этом 31 мая сообщил журналистам представитель командования Донецкой Народной Республики.

ИА Красная Весна Патруль ОБСЕ. ДНР. 07.10.2016.

Он отметил, что Киев продолжает проводить политику запугивания представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Патруль миссии 30 мая оказался под минометным огнем в районе подконтрольного Донецку села Петровское.

В течение недели подобные инциденты происходили трижды — жизнь и здоровье наблюдателей оказывались под угрозой, добавил представитель командования ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее миссия ОБСЕ в Донбассе сообщила о взрыве минометной мины, который произошел в 300 м от патруля. Никто из наблюдателей не пострадал.

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