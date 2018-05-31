Москва, 31 мая, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Сильное похолодание до +14°C ожидается в Москве в последний день весны и первый день лета, сообщает 31 мая Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Сегодня москвичей и гостей столицы ожидает переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем не поднимется выше +15°C. При этом погода будет ветреной, с порывами до 18 м/c.

В ночь на 1 июня температура опустится до +3,5°C, ожидаются заморозки. В пятницу температурный фон сохранится, а к выходным наступит потепление.

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