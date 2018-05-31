Горно-Алтайск, 31 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Собственники торговых точек в Горно-Алтайске (Республика Алтай) не очень-то заботятся о качестве детских товаров и сладостей. Факты продажи кондитерских изделий с истекшим сроком годности, а также одежды и обуви без маркировок обнаружили участники рейда «Народный контроль», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Altai-rep.er.ru Рейд «Народного контроля» по торговым предприятиям, где продают кондитерские изделия в Горно-Алтайске

Свою акцию активисты партийного проекта «Единой России» проводили вместе со специалистами Роспотребнадзора, представителями администрации Горно-Алтайска и «Молодой Гвардии» в преддверии Дня защиты детей, сообщает сайт республиканского отделения «ЕР».

Помимо просроченных сладостей, нечитаемой маркировки и отсутствия полной информации для потребителей о составах и сроках годности товаров, проверяющие обнаружили, что в магазинах при приемке кондитерских изделий с кремом проводится их перекладывание из лотков поставщика, осуществляется их продажа в неупакованном виде по методу самообслуживания (это нарушает санитарно-эпидемиологические требования).

Altai-rep.er.ru Рейд «Народного контроля» по торговым предприятиям, где продают кондитерские изделия в Горно-Алтайске

Кроме этого, по оценке руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Романа Гордеева, на некоторых прилавках в торговых точках не соблюдался температурный режим хранения сладких изделий, а продавцы работают без санитарных книжек, головных уборов и нагрудных знаков.

С детскими вещами в торговле Горно-Алтайска тоже обнаружились проблемы. К примеру, в ряде магазинов активисты «Народного контроля» обнаружили отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой продукции.

«Необходимо отметить, что нарушения выявлены не во всех проверенных торговых точках, в большинстве из них все детские товары реализовывались без нарушений», — пояснила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора Нина Матвеева.

По итогам проверки вся продукция с истекшими сроками годности была снята с реализации, а нарушители получили предписания. Молодогвардейцы обещали продолжить проведение таких рейдов.