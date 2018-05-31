Посёлок городского типа Суксун, Пермский край, 31 мая, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В Пермском крае деревня Балаши Суксунского района медленно уходит под землю. Причиной тому карстовые провалы. Местные жители опасаются, что однажды воронки засосут и их дома, сообщает телеканал «Ветта24».

Алексей Боголюбов. Овер. Песчаный обрыв. 1881

По словам местной жительницы, она ежедневно наблюдает за воронкой диаметром 50 метров. В яму уже провалились деревья, баня. Провал образовался 10 лет назад, был небольшим и поначалу беспокойств не доставлял, однако год назад начались активные процессы, и как-то ночью по деревне прокатился грохот, утром на месте ямки образовался огромный провал.

Население говорит, что в Балашах полно ям. Они всюду. Людей пугает будущее деревни. Они боятся делать ремонт в домах, потому что отремонтированный дом может вслед за баней провалиться под землю.

Эксперты заявили о том, что породы по краю будут осыпаться, с каждым годом расширяя провал. Нужно принимать меры, чтобы предотвратить этот процесс. О любой даже незначительной яме нужно информировать специалистов.

По данным Горного института, в Пермском крае ежегодно образуется около 30 провалов, а наиболее подверженные районы — Суксунский и Кунгурский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Кунгурском районе на территории Зарубинского сельского поселения образовалась новая воронка глубиной с шестиэтажный дом. По данным информресурсов, Кунгурский район занимает лидирующую позицию в крае по карстовым площадям. Карст — это растворение гипсовых пород подземными водами.