Нижний Тагил, Свердловская область, 31 мая, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Прямые выборы мэра Нижнего Тагила Свердловской области будут отменены. Комитет областного Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления рассмотрел соответствующий проект закона и рекомендовал региональному парламенту принять его в трёх чтениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Заседание комитета прошло сегодня, 31 мая. Законопроект внёс губернатор Евгений Куйвашев. Эту инициативу члены комитета поддержали единогласно.

Теперь слово за Законодательным собранием. Но в результате голосования можно не сомневаться. Выборы мэра Нижнего Тагила будут отменены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нижний Тагил — единственный город, где мэра до сих пор избирали на прямых выборах. В 2012 и 2017 годах здесь уверенно побеждал Сергей Носов. Но 28 мая он был назначен врио губернатора Магаданской области. Теперь пост главы города вакантен. Нового мэра предстоит избирать уже по конкурсу.