Депутаты одобрили отмену выборов мэра Нижнего Тагила
Нижний Тагил, Свердловская область, 31 мая, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Прямые выборы мэра Нижнего Тагила Свердловской области будут отменены. Комитет областного Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления рассмотрел соответствующий проект закона и рекомендовал региональному парламенту принять его в трёх чтениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Заседание комитета прошло сегодня, 31 мая. Законопроект внёс губернатор Евгений Куйвашев. Эту инициативу члены комитета поддержали единогласно.
Теперь слово за Законодательным собранием. Но в результате голосования можно не сомневаться. Выборы мэра Нижнего Тагила будут отменены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нижний Тагил — единственный город, где мэра до сих пор избирали на прямых выборах. В 2012 и 2017 годах здесь уверенно побеждал Сергей Носов. Но 28 мая он был назначен врио губернатора Магаданской области. Теперь пост главы города вакантен. Нового мэра предстоит избирать уже по конкурсу.