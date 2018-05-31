Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая 2018 года, известный актёр, режиссёр, продюсер и композитор Клинт Иствуд празднует своё 88-летие. Он родился в 1930 году в Сан-Франциско в семье рабочих в период Великой депрессии.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». реж Серджио Леоне. 1966. Италия, Испания, Германия Клинт Иствуд

Иствуда призвали в армию в 1951 году. Там его заметил режиссёр сериала «Сыромятная плеть» и предложил роль ковбоя. Это событие стало определяющим в жизни кинематографиста. Стоит отметить, что главным режиссёром его кинокарьеры стал Сержио Леоне. В 60-е и 70-е годы XX века Клинт Иствуд был крайне популярен в образе героя вестернов.

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Напомним, в 1971 году вышел фильм «Сыграйте мне туманно», это был режиссёрский дебют Клинта Иствуда. Впоследствии он получил «Оскар» за режиссуру фильмов «Непрощённый», «Малышка на миллион», «Таинственная река» и «Письма с Иводзимы».