Луганск, 31 мая, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие пять раз нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 30 мая, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Согласно сообщению, киевские силовики атаковали пгт Донецкий, села Желобок, Пришиб и Калиновка. Каратели стреляли из минометов калибров 120 мм и 82 мм, БМП, станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Напомним, ВСУ предпринимали несколько попыток занять позиции войск республик, однако все они закончились провалом. После этого в украинских войсках начались проверки, в связи с чем интенсивность обстрелов в Донбассе снизилась.