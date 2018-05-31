Нижний Тагил, Свердловская область, 31 мая, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Жители Нижнего Тагила Свердловской области теряют право избирать мэра. Проект областного закона уже внесён в законодательное собрание, пишут местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Проект закона, отменяющего выборы мэра, может быть рассмотрен на ближайшем заседании Заксобрания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая мэр города Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области. В связи с этим пост главы голода стал вакантным. Сейчас его обязанности исполняет заместитель Носова Владислав Пинаев.

Напомним, Сергей Носов был избран мэром 14 октября 2012 года. За него проголосовали более 90% тагильчан. 10 сентября 2017 года с таким же впечатляющим результатом он подтвердил свои полномочия.