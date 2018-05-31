Москва, 31 мая, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Банк России с 30 мая начал процедуру реорганизации двух кредитных организаций. Реорганизация национального банка «Траст» и «Рост Банка» будет осуществляться в форме присоединения, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

ЦБ РФ начал процедуру объединения в соответствии с ч. 5 ст. 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (ликвидация или реорганизация кредитной организации).

На базе «Траста» регулятор намерен создать так называемый банк плохих активов. В нем будут аккумулированы проблемные и непрофильные активы кредитных учреждений, которые санирует Банк России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2018 года Центробанк РФ стал владельцем двух российских банков — «Траст» и «Рост Банк». Регулятор стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций и того, и другого банка.

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