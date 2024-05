Вашингтон, 31 мая, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель решила вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства страны, чтобы противостоять победившему на президентских выборах-2016 в США Дональду Трампу. Об этом сообщил в своей книге «The World as It Is» экс-заместитель советника бывшего президента США Барака Обамы Бен Родс. Выдержку из его книги приводит издание The New York Times.

The White House Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

О планах «защиты либерального международного порядка» Меркель рассказала во время «последней» встречи с Обамой, говорится в книге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2016 г. Инаугурация нового главы Белого дома состоялась 20 января 2017 г. в Вашингтоне.

