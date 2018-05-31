Манила, 31 мая, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Защитники прав женщин обвинили президента Филиппин Родриго Дутерте в сексизме, сообщает 31 мая Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

Особую ненависть вызвали слова лидера государства о двоеженстве. Дутерте отметил, что иметь вторую жену — это равносильно запасному колесу в багажнике автомобиля. Правозащитники запустили интернет акцию в поддержку женщин Филиппин.

Напомним, президент Родриго Дутерте и раньше отличался своими неоднозначными высказываниями, способными оскорбить женщин. Так, 12 февраля 2018 года, отдавая распоряжение военным относительно подавления женских манифестаций, Дутерте заявил, что солдатам не следует убивать женщин, достаточно «прострелить им вагины». Без них, по мнению лидера страны, феминистки станут бесполезными.