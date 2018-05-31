Нью-Йорк, США, 31 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Состоявшийся в Нью-Йорке рабочий ужин с руководителем единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем высоко оценил 31 мая Госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

Майк Помпео

«Прошел хороший рабочий ужин с Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке сегодня вечером. В меню были стейк, кукуруза и сыр», — написал Помпео, сопроводив свое сообщение фотографиями из ресторана.

По сообщениям в американской прессе, встреча продолжалась около полутора часов в ресторане одного из отелей в районе Манхэттен. Содержание разговора Помпео и Ён Чхоля не разглашается.

В свою очередь агентство Yonhap сообщало, что представитель КНДР встречается с американским госсекретарем для обсуждения подготовки к саммиту КНДР и США.