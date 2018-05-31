Лос-Анджелес, США, 31 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Исполнитель роли Дракса в фильмах «Стражи галактики» и «Мстители: Война бесконечности» Дэйв Батиста признался в том, что его очень растрогали сообщения фанатов по поводу смерти его персонажа и заявил — его герой появится в четвертой части «Мстителей», об этом 30 мая сообщил портал Digital Spy.

Цитата из к/ф «Стражи галактика». реж . Джеймс Ганн. 2013. США Дракс

Батиста добавил, что не обладает информацией о том, как именно создатели фильмов вернут Дракса к жизни, но сказал — он точно знает, что это будет сделано, ведь Дракс появится не только в четвёртой части «Мстителей», но и в продолжении «Стражей галактики».

Читайте также: Скомканный черновик письма из Простоквашино

Напомним, фильм студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» вышел на большие экраны 3 мая 2018 года. Сняли его режиссёры Энтони и Джо Руссо. Продолжение ленты выйдет в кинотеатрах в 2019 году.