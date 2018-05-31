Кембридж, США, 31 мая, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Результаты исследований, проведённых в Гарвардском университете (штат Массачусетс, США), опровергли данные официальной статистики американских властей относительно числа погибших в результате урагана «Мария», обрушившегося на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием New England Journal of Medicine.

tpsdave Ураган

Сопоставив данные опроса более трёх тысяч пуэрториканских семей со средней годовой смертностью на территории острова, учёные выяснили, что в период урагана смертность составила 14 человек на 1 тысячу населения. Этот же показатель за сопоставимый период 2016 года был ниже на 62%. Согласно подсчётам экспертов, в связи с ураганом погибли 4645 жителей острова, а не 64, как утверждают власти США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава ведомства по управлению стихийными бедствиями в Пуэрто-Рико Абнер Гомес заявил, что «ураган однозначно разрушил остров». За последние 85 лет остров Пуэрто-Рико еще не подвергался таким мощным ураганам как «Мария», отметил он. Более трех миллионов домов остались без электричества, у многих зданий были снесены крыши.

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