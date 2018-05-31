Вашингтон, 31 мая, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Предварительный вариант нового договора по NAFTA, согласованный представителями Канады, США и Мексики, был неожиданно отклонён Дональдом Трампом. Об этом сообщает канадская политическая газета The Hill Times, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Инцидент произошел в мае. Итоговой вариант Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) Канада, США и Мексика «уже держали в руках», однако Трампа не устроило содержание документа.

Что именно вызвало критику главы США, не уточняется. По словам источника, Трамп пояснил, что «хотел чего-то другого», и внес правки в документ. Исправленную версию договора отвергла Мексика, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 года продолжаются переговоры по изменению NAFTA. Торговый договор вступил в силу в 1994 году.

Читайте также: The Hill: США выступили с деструктивным предложением в отношении НАФТА