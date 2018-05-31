Донецк, 31 мая, 2018, 07:42 — ИА Регнум. На портале YouTube появились видеокадры горящей бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую украинская сторона стягивала к Горловке.

ИА Красная Весна Подбитый танк в районе донецкого аэропорта. Донецк. ДНР. 22.09.2016

На кадрах, записанных с беспилотника, видно, как точечными ударами артиллерии уничтожается военная техника.

«Армия ДНР уничтожила командный пункт 24-го батальона, БМП, склад вооружения», — говорится в сообщении, обнародованном под видео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве в 2014 г., на Украине вспыхнула гражданская война.

Новые власти Украины направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.