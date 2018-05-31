Ханты-Мансийск, 31 мая, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Участники форума «Сообщество» 30 мая 2018 года поддержали идею создания государственно-общественной организации международного волонтёрства. С инициативой объединения добровольцев России, работающих за рубежом, выступила губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры России

В Ханты-Мансийском автономном округе на сегодняшний день действует более 400 объединений волонтеров и более десяти тысяч добровольцев. Ими охвачены такие направления, как социальное, культурное, экологическое, инклюзивное, медицинское, семейное. Действует кибердружина и активно работают волонтеры Победы.

«Добровольчество — это фундамент гражданского согласия, и этот фундамент нам нужно укреплять постоянно», — заявила председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Максимова.

На форуме «Сотрудничество» председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа представила масштабный региональный проект «Тепло Севера», направленный на гуманитарное сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками. За четыре года в проекте приняли участие более 450 тысяч человек, было совершено 20 выездных мероприятий. Следующая поездка на запланирована на июнь.

«Сейчас уделяется много внимания международному гуманитарному волонтёрству. Я была в Сирии и видела, что местные жители доверяют россиянам и надеются на нас. Когда в Сирии меня знакомили с проектами по восстановлению городов, я видела фотографии и видео с участием российских волонтеров. Мне кажется, что Общественная палата России могла бы выступить лидером, сформировав российскую государственно-общественную организацию, которая могла бы работать по всему миру. Эта идея принадлежит руководителю общественной организации «Тепло Севера» Эдуарду Логинову, я ее поддерживаю. Думается, что международное добровольчество — это возможность показать нашу страну с еще одной хорошей стороны», — предложила на форуме глава Югры Наталья Комарова.

Напомним, всероссийский форум добровольцев России «Содружество» проходит 30 и 31 мая в Ханты-Мансийске. Сюда со всей России приехали поделиться лучшими практиками волонтёрства более тысячи участников и 80 экспертов. По итогам форума будут подготовлены предложения для ежегодного доклада Общественной палаты России о состоянии гражданского общества.

Югра стала площадкой форума не случайно. В автономном округе задолго до объявления Года добровольца проведена огромная работа по поддержке гражданских инициатив. Здесь 2014 год был объявлен губернатором Годом «Доброй воли». Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела в регионе 22 форума гражданского единства и собрала более ста волонтёрских проектов, которые получают поддержку, в том числе и финансовую, от правительства региона.