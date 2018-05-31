Москва, 31 мая, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоится церемония представления президенту России Владимиру Путину офицеров и прокуроров, назначенных на высшие должности, сообщается на сайте Кремля.

Vsemetri.com Форма прокурора

Также состоится торжественная церемония присвоения офицерам и прокурорам высших воинских (специальных) званий и классных чинов.

Стоит отметить, что церемония представления офицеров и прокуроров, назначенных на высшие посты, проводится каждый год.