Лас-Вегас, США, 31 мая, 2018, 07:25 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» во втором матче финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Michael Miller Александр Овечкин

В составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, Александр Овечкин и Брукс Орпик. В составе «Вегаса» шайбы забросили Джеймс Нил и Ши Теодор.

Таким образом, «Вашингтон» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 3 июня.

Плей-офф НХЛ. Финал. 2-й матч.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0).