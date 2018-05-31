НАТО стремится к диалогу с Россией и отрабатывает конфликт: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Без вариантов: в Китае не видят альтернативы Минским соглашениям;
- «Нам нужен диалог»: НАТО стремится к контакту с Россией;
- Имитировать конфликт: в Литву идёт флотилия НАТО;
- Своя Россия: в Италии рассказывают о «потемкинских деревнях»;
- Кто старший тот и платит? России не нравится быть «старшим братом».
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