Посёлок городского типа Билимбай, Свердловская область, 31 мая, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Идея поставить в посёлке Билимбай Свердловской области бюст последнего российского императора Николая II натолкнулась на сопротивление некоторых местных жителей. Граждане выступили с письмом в Екатеринбургскую епархию и просят найти ему другое место, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Серов. Портрет Николая II. 1900

О том, что здесь появится бюст последнего российского императора, стало известно 18 мая. На общественном форуме «Царский», приуроченному к 150-летию со дня рождения Николая, глава свердловского областного Союза десантников Евгений Тетерин заявил о том, что его поставят в Билимбае.

По его словам, монумент уже изготовлен. Его создали Союз десантников и фонд «Строганофф». О последней организации известно, что она была создана для сохранения и популяризации культурного наследия династии промышленников Строгановых. Также в списке задач организации разработка и реализация собственных социальных программ и проектов для возрождения Билимбаевской дачи Строгановых как многофункционального комплекса, для восстановления Свято-Троицкого храма в Билимбае и т. д.

17 декабря 2015 года был открыт Дом народной культуры «Строганофф». Он, по сути, представляет собой краеведческий музей.

О том, что история привлекает местных жителей, говорят цифры. Только за первый год работы музея его посетили более 5 тыс. человек. Но похоже, что идея поставить в Билимбае бюст Николая Романова не вызвала энтузиазма у местных жителей. Они направили митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу письмо с просьбой найти для этой цели другое место.

Свой отказ принять бюст Николая граждане объяснили тем, что при жизни Романов никогда не был в Билимбае. Кроме того, они опасаются, что его установка будет лишь напоминанием о Гражданской войне и приведёт к конфликтам. Также граждане отмечают, что проект с ними не обсуждался. Некоторые из них узнали о планах поставить бюст из интернета.

Выдержки из письма привело издание Ura.ru. Оно же пишет. что обсуждение всё-таки было. Один из основателей фонда «Строганофф», бизнесмен Андрей Моисеев, заявил изданию, что идея была озвучена в Билимбае несколько недель назад. От местных жителей с тех пор обратной связи не было. Зато проектом заинтересовалась епархия.

По некоторым данным, бюст уже доставлен в посёлок. В ближайшее время ожидается его открытие. Возможно, обращение местных жителей скорректирует эти планы. Впрочем, добавим, что единства по вопросу об уместности размещения в Билимбае бюста Николая нет. Часть жителей наоборот готовы поддержать эту идею, а некоторые и вовсе отнеслись к ней равнодушно.