Нижний Новгород, 31 мая, 2018, 07:22 — ИА Регнум. В Нижегородской области для 798 судей и работников аппарата судов, имеющих классный чин, обмундирование будет закуплено у субъектов малого предпринимательства. На эти цели из федерального бюджета выделят 5,3 млн рублей. Стоимость мантий составляет 10 тыс. рублей за штуку, также как и форменных костюмов, а рубашек — 2 тыс. рублей за единицу. Управление судебного департамента в Нижегородской области объявило аукцион на поставку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Фельдман Судья

Аукцион пройдёт 21 июня 2018 года. Победителю предстоит поставить 798 единиц различного обмундирования. Срок исполнения контракта — пять рабочих дней с даты получения заявки от заказчика и по мере потребности.

В технической документации уточняется, что 157 единиц — это женские и мужские мантии размером от 42 по 62.

«Мантия без подкладки из высококачественной не мнущейся лёгкой ткани чёрного цвета, выработанной из смеси натуральных и искусственных волокон диагонального плетения. Состав ткани: шерсть 40−55%; полиэстер 20−30%; вискоза 25−45%; поверхностная плотность 170−190 г/м. кв. Силуэт мантии — «трапеция» с небольшой прибавкой на объем. Длина мантии доходит до каблука туфель, расстояние от пола 3−4 см. Центральная бортовая застёжка в стык на ленту — липучку на притачном планстроне с внутренней стороны. Обязательное наличие воротника стойки», — уточняется в заказе.

Ещё 266 единиц — это форменный женский костюм с пиджаком и юбкой «из не мнущейся костюмной ткани темно-синего цвета» с содержанием шерсти не менее 75−85%.

Мужских форменных костюмов будет заказано 60 единиц, требования к ним аналогичные, но шерсти в составе должно быть не менее 80%.

Помимо этого, в заказе присутствуют форменные рубашки и блузки с короткими и длинными рукавами из белой, голубой ткани, в которых хлопка должно быть не менее 62%.