Москва, 31 мая, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Российской валюте в очередной раз повезло. На новостях из Италии и сообщениях от ОПЕК он сумел отыграть потери 30 мая и выйти в плюс. На фоне коррекции курса доллара курс рубля вырос по отношению к доллару до 62,00 руб., к евро — до 72,24, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Цена на нефть сорта Brent 30 мая выросла на 2,8% на фоне сообщения, что ОПЕК сохранит ограничения объёма добычи по крайней мере до конца года. Что касается Италии, то партия «Движение 5 звезд» призвала Паоло Савона отозвать свою кандидатуру на пост министра экономики, чтобы можно было сформировать правительство. Общее укрепление евро надавило на доллар.

Сегодня, 31 мая, нефть Brent торгуется в районе $77,40 за баррель. Пара доллар/рубль остается в коридоре 61,00−63,00 руб. Изменчивость внешних факторов не дает выйти из него. Курс доллара продолжит консолидироваться в этом ценовом диапазоне до конца недели. Пара евро/рубль сохранит динамику около уровня 72,35 руб.

Напомним, 30 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 74 коп. (-1,18%), до 62,07 руб., курс евро — на 4 коп. (-0,06%), до 72,37 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (-19,04%), евро/рубль — 527,2 млн евро (-20,01%).

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