Ангела Меркель совершает двухдневный визит в Португалию
Лиссабон, 31 мая, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель совершает двухдневную рабочую поездку в Португалию, передает немецкий телеканал N-TV 30 мая.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ангела Меркель
В первый день Меркель посетила открытие центра развития и технологий концерна Bosch в Браге на севере страны. Затем канцлер отправилась в Университет Порту. На 31 мая запланированы встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Созой и премьер-министром Антониу Коштой.
Этот визит в Португалию для Ангелы Меркель стал первым с момента окончания еврокризиса и вторым на посту канцлера Германии.