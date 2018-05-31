Пекин, 31 мая, 2018, 06:58 — ИА Регнум. Высокопоставленный деятель Компартии Китая призвал ученых изучать последние наставления председателя КНР Си Цзиньпина в сфере инноваций в науке и технике в целях развития Китая до уровня мирового лидера в указанных областях, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Крайне важно понимать значимость установок, данных генеральным секретарем ЦК Компартии Китая и председателем КНР товарищем Си Цзиньпином, заявил член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин во время встречи, посвященной 60-й годовщине основания Китайской ассоциации науки и технологий (CAST).

Напомним, что председатель Си выступил с речью на открытии 19-го собрания академиков Китайской академии наук (CAS) и 14-го собрания Китайской академии инженерии (CAE) 28 мая, где дал ряд наставлений ученым.