Барнаул, 31 мая, 2018, 06:27 — ИА Регнум. Новые назначения в губернаторском корпусе, произошедшие накануне в Амурской области и Алтайском крае, где врио губернаторов стали Василий Орлов и Виктор Томенко, могут свидетельствовать о том, что ротация с регионального на федеральный уровень будет более быстрой, полагает российский экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов Никита Кричевский.

Kremlin.ru Владимир Путин и Виктор Томенко

«Позвольте пару слов о назначениях врио губернаторов. 18 мая я писал о том, что «в правительство наконец-то пришли люди, прежде возглавлявшие территориальные администрации. Уж они-то как никто другой знают, чего ждет провинция и что нужно делать. Речь тогда шла об Александре Козлове (губернатор Приамурья утвержден главой Минвостокразвития, прим. ИА REGNUM ), Владимире Якушеве (тюменский губернатор возглавил Министерство строительства и ЖКХ России, прим. ИА REGNUM ) и Дмитрии Кобылкине (губернатор Ямала стал министром природных ресурсов и экологии РФ, прим. ИА REGNUM ), назначенных на министерские должности. Что бы ни говорили об их принадлежности к тем или другим властным группировкам, ясно, что без накопленного позитива никто их рекомендовать (и ручаться за них) не будет.

До этого, напомню, и. о. губернатора Новосибирской области стал бывший мэр Вологды Андрей Травников, а и. о. главы Самарской области — бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Я не великий политолог, но даже мне очевидно, что сегодняшние назначения двух относительно молодых мэров на должности региональных врио продолжают эту тенденцию. Это сигнал главам городов, посыл, по которому оценка успешности их работы будет заключаться не только в почете и уважении со стороны своего губернатора, но и в продвижении по карьерной лестнице.

Кремлевское зрение отличается не только дальностью до Курил, но и четкостью практически по каждому населенному пункту. Новые регионы для врио вряд ли знакомы детально. Не исключено, что притирка с местными элитами не будет гладкой, а про кого-то мы увидим те самые «fake news». Но не боги горшки обжигают, а ротация с регионального на федеральный уровень вполне вероятно будет более быстрой (если, конечно, все получится), чем новоиспеченным руководителям сегодня кажется. Ну, а как иначе-то?», — такое мнение Никита Кричевский высказал на своей странице в Facebook.

Напомним, до своего вчерашнего назначения врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко занимал пост и. о. первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края. Это произошло после того, как предыдущий губернатор — Александр Карлин, руководивший регионом более 12 лет, написал заявление о добровольной отставке.

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Василий Орлов до сих пор являлся сотрудником компании «Сибур», а ранее (2013−2015 гг.) он возглавлял министерство экономического развития Амурской области.

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