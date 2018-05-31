Лхаса, Китай, 31 мая, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая планирует в 2018 году передать более 1 млрд кВт⋅ч «чистой» электроэнергии другим провинциям Китая, что почти на 8% выше, чем в 2017 году, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Simon Koopmann ЛЭП

В местной компании, занимающейся поставками электричества отмечают, что только провинции Ганьсу будет передано 600 млн кВт⋅ч электричества, а остальным провинциям, расположенным в северных, центральных и юго-западных районах Китая — в общей сложности 400 млн кВт⋅ч.

Напомним, что в Тибете есть достаточно много крупных источников «зеленой» энергии. К концу 2017 года в регионе было построено источников «чистой» энергии совокупной мощностью 2,57 млн кВт⋅ч, включая гидроэлектростанции и солнечные электростанции.