Вашингтон, 31 мая, 2018, 05:51 — ИА Регнум. Способ обработки керамики для снижения ее хрупкости отыскали американские ученые из Университета Пердью, пишет Nature Communications.

Керамика

Добиться прочности за счет придания керамике пластичности экспериментаторы смогли при помощи метода высокоскоростного спекания под действием электрического поля. В этих условиях образцы нагревались до 400 °C.

Ученые испытывали образцы из оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. Образцы представляют собой микроцилиндры высотой шесть и диаметром три микрона.