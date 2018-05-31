Москва, 31 мая, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Министерство обороны России объявило всеармейский конкурс среди военнослужащих-контрактников на написание песен на тему «Служба по контракту — мой выбор!», сообщает пресс-служба ведомства.

Mil.ru Песня

Отмечается, что стиль произведений может быть любой «от хип-хопа, рока и синти-попа до джаза и этнофолка», главное — чтобы была ярко отражена армейская тематика и военный образ жизни, а также героические страницы истории русской армии. Итоги конкурса минобороны подведет в ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учебно-тренировочный комплекс «Песочное» на границе Ярославской и Костромской областей станет одной из прощадок проведения Армейских международных игр в 2018 году.