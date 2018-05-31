Сиань, Китай, 31 мая, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Полиция провинции Шэньси на северо-западе Китая поймала 20 подозреваемых в производстве и продаже контрафактных сигарет общей стоимостью в 124 млн юаней ($19 млн), сообщает 30 мая агентство Синьху.

Сигареты

Еще конце 2016 года полиция получила наводку, что некий гражданин не задорого приобрел огромную партию поддельных сигарет и продал их задорого с целью получения прибыли. Он занимался продажами через популярный мессенджер Wechat. Следствие выявило, что в города Чжанчжоу провинции Фуцзянь орудовала целая банда, использующая десятки учетных записей в Wechat. Их агенты были разбросаны по всей стране, а в преступную деятельность было вовлечено 124 млн юаней.

В апреле 2018 года полиция города Сюньян схватила в провинции Фуцзянь семерых подозреваемых, а затем еще восьмерых. Цех по производству поддельной продукции был уничтожен в городе Наньтун, изъято было 700 тыс. сигарет, а также схвачено еще пять человек. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Цзянсу на востоке страны была раскрыта банда, занимавшаяся производством отравы под видом таблеток.