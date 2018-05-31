Льеж, Бельгия, 31 мая, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Ответственность за нападение на прохожих в бельгийском Льеже взяли на себя представители ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Сообщается, что следствие рассматривает стрельбу по прохожим как теракт, а стрелка — как члена «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, льежский стрелок подозревался в связях с радикальными исламистами.