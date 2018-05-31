Мадрид, 31 мая, 2018, 04:59 — ИА Регнум. У Интерпола никогда не было ордера на арест британского финансиста Уильяма Браудера, сообщает ведомство в своем официальном Twitter.

World Economic Forum Уильям Браудер

В свою очередь, Браудер опроверг заявление Интерпола в своем Twitter, сообщив, что Россия неоднократно посылала увдедомления о его аресте через системы Интерпола за последние 10 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был задержан полицией Мадрида, но позднее он был освобожден по причине истечения срока ордера на его арест.