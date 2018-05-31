Оттава, 31 мая, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Ответные меры будут приняты Оттавой в случае введения Вашингтоном торговых пошлин на канадский алюминий и сталь, сообщает The Star.

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От Вашингтона в Оттаве с неудовольствием ждут введения пошлин. По словам высокопоставленного канадского чиновника, США в этом случае ждет «торговое возмездие».

Напомним, после прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон существенно переориентировался на внутреннего производителя. Торговые пошлины на алюминий и сталь США вводятся не только для Китая, но и для американских сателлитов.

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