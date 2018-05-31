Арзамас, Нижегородская область, 31 мая, 2018, 04:34 — ИА Регнум. На разработку генерального плана и правил землепользования и застройки Арзамаса из бюджета города планируется потратить 6 млн рублей. Такова начальная цена данного лота на открытом конкурсе, итоги которого должны подвести 22 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Wikipedia / Вадим Разумов Арзамас

Работы будут оплачиваться в два этапа — 2,1 млн рублей исполнитель получит в 2018 году, а оставшиеся 3,9 млн рублей в 2019 году. В конкурсе администрация города, выступающая заказчиком, отдаёт предпочтение субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. На исполнение обязательств по муниципальному контракту даётся 390 дней.

Площадь территории, для которой необходимо разработать документацию — 4174 га, а численность жителей — более 104 тыс. человек.

«В основу пространственной организации территории должен быть положен принцип выравнивания территориальной неравномерности в создании экономических и социальных условий жизнедеятельности центральных и периферийных территорий», — уточняется в градостроительном задании.

Напомним, предыдущий генплан городского округа был утверждён думой 25 августа 2006 года, но некоторые его положения уже утратили актуальность.

Отметим, на 1 мая 2018 года у администрации Арзамаса наблюдается задолженность по оплате муниципальных контрактов — 79,4 млн рублей. При этом из общей суммы долга 52,5 млн рублей приходится именно на контракты, заключённые с малым бизнесом.

По сообщению газеты «Коммерсантъ», местная администрация из-за нехватки средств в бюджете округа нашла способ решения проблемы в заключении «соглашения с предпринимателями на реструктуризацию долга в течение трёх лет». С таким решением не согласны областные депутаты, посчитавшие такую схему «разорением» малого и среднего бизнеса, а в бюджете Арзамаса они и вовсе усмотрели пробелы при составлении.