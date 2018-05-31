Москва, 31 мая, 2018, 04:29 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погоды и штормовым предупреждением в Москве временно закрыли парк Горького и московский зоопарк. Об этом сообщили официальные пресс-службы.

Sergey Korovkin 84 Парк имени Горького

В сообщениях говорится, что парк и зоопарк будут закрыты на время плохой погоды, которая может создать риск для жизни посетителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, но 30−31 мая в Москве объявлен «желтый» уровень опасности в связи с сильным ветром.