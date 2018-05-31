Челябинск, 31 мая, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Крупная партия героина изъята в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

74.мвд.рф Изъятые наркотики

Героин массой 600 г изъят у хозяина автомобиля LADA на автодороге Меридиан в Челябинске.

«В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили местонахождение тайника с аналогичным наркотическим средством», — сообщили в пресс-службе.

В тайнике лежали еще 600 г наркотика. После этого полицейские поехали на квартиру к задержанному.

«При проведении обыска по месту проживания задержанного полицейские изъяли 3 килограмма 700 граммов такого же наркопорошка, расфасованного в шесть полиэтиленовых свертков. Таким образом, общий вес изъятого сотрудниками полиции героина составил порядка пяти килограммов», — отметили в полиции.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ. Максимальное наказание, грозящее подследственному, составляет 20 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая у челябинки изъяли амфетамин, который она распространяла через интернет.