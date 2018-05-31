Москва, 31 мая, 2018, 04:22 — ИА Регнум. Экономическое сотрудничество России с Сингапуром демонстрирует положительную динамику в отрасли торговли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье в сингапурской газете The Straits Times.

Сергей Потеряев Сингапур

Министр отметил наращивание взаимовыгодных экономических связей между двумя странами и выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться, в том числе и по реализации совместных проектов в России. Кроме того, Лавров подчеркнул, что история отношений двух стран уходит корнями в XIX век.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых обсуждались вопросы мирного урегулирования в Сирии.