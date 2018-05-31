Якутск, 31 мая, 2018, 04:24 — ИА Регнум. В Якутии продолжают подсчитывать урон, нанесённый населённым пунктам республики паводковыми водами. Число таких поселений уже выросло до 47-ми, а количество жителей, пострадавших от стихии — до 4471, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства охраны природы республики. За материальной помощью обратились 3567 человек.

Sakha.gov.ru Паводок. Якутия

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По данным ведомства, в 41 населённом пункте республики было затоплено 1319 жилых домов, 38 социально-значимых объекта, 38,1 км тепловых сетей, 2 км водопроводных сетей. Кроме того, водой повреждено 430 опор объектов энергетики, 9 км линий электропередач, а также 274 участка и 169 км дорог регионального, муниципального и внутрипоселкового значения.

Предварительная сумма ущерба от паводка пока оценивается в 1,186 млрд рублей. Из этой суммы 91,5 млн рублей потрачен на аварийно-спасательные работы, 724,9 млн потребуется на восстановление дорог, 89,7 млн — на восстановление объектов культуры, здравоохранения, образования и спорта, 79 млн — на ремонтные работы в ЖКХ и энергетике. На материальные выплаты пострадавшим из федерального бюджета потребуется более 200 млн рублей.

Из резервного фонда правительства республики на ликвидацию вызванной паводком ЧС потрачено 98 млн рублей, из них 38 были направлены на выплаты пострадавшим от наводнения жителям республики.

Пока остаётся неоценённым ущерб от воды в поселениях Верхнеколымского и Среднеколымского районах республики: там наводнение ещё не закончилось. По данным МЧС Якутии, уровень воды по-прежнему превышает критические отметки в сёлах Зырянка и Берёзовка, а также в городе Среднеколымск.

Как сообщало ИА REGNUM, по распоряжению врио главы Якутии Айсена Николаева восстановить все поврежденные объекты комплекса ЖКХ, образования, здравоохранения, социально-культурного и бытового назначения необходимо будет до 1 сентября.

В трёхдневный срок правительство республики обязано определить ведомства и отдельных лиц в региональных и местных администрациях, ответственных за принятие мер по восстановлению условий проживания людей в пострадавших населённых пунктах, установить сроки и графики выполнения работ.

Для жителей пострадавших от паводка населённых пунктов поручено организовать диспансеризацию и медицинское обследование, а детей оттуда будут направлять летний оздоровительный отдых.