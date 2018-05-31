Гавайи, США, 31 мая, 2018, 04:19 — ИА Регнум. Тихоокеанское командование вооруженных сил США переименовано в Индо-Тихоокеанское командование, объявил представитель минобороны США Джеймс Мэттис на торжественной церемонии посвященной переименованию.

Lencer Командования Вооружённых сил США

«США продолжает обеспечивать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, поддерживая свободу и соблюдение международных правил, что позволяет региону развиваться уже более 70 лет», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 19 мая выдвинул адмирала Гарри Б. Гарриса младшего на пост посла в Южной Корее.